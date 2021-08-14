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Selde kaybolan Arife nineden acı haber geldi!

Bartın'da 11 Ağustos'ta sel sularına kapılıp kaybolan 84 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeninin evinin 600 metre uzağında olduğu ortaya çıktı

Selde kaybolan Arife nineden acı haber geldi!
14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:52

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde, 4 gün önce selin evini yıkması sonucu sulara kapılarak, kaybolan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu. Ünal'ın kayaların arasında sıkışmış cansız bedenine, evinin 600 metre uzağında ulaşıldı.

4 gündür aranan 84 yaşındaki kadından acı haber geldi. Talihsiz kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzaklıktaki kayalıklara sıkışmış halde bulundu.

OĞLU ACI DOLU ANLARI ANLATMIŞTI

Arife ninenin oğlu Abdurrahman Ünal yaşananları şöyle anlatmıştı:"Hanım, annem ve ben beraberdik. Hanım çıktı, biz kaçmaya zaman bulamadık. Su basınca annemle ikimiz ahıra düştük. Ahırdan sonra kendimi kurtarmaya çalıştım. Sonra annem bir şey yapamadı, karanlık olduğundan. Ev buradaydı, bir odada yanında vardı."


Kaynak: DHA
Etiketler; #bartın #bartın sel #bartın sel ölüm
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