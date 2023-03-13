Selin’in öldüğü kazada sürücüye indirimle 8 yıl hapis 

Selin Kabakçı'nın (19) yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı kamyonetin sürücüsü Eren Bodur (22), tutuksuz yargılandığı davada ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan indirim de uygulanarak 8 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

İZMİR'de, evin bahçe kapısına çarparak takla atan, Selin Kabakçı'nın (19) yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı kamyonetin sürücüsü Eren Bodur (22), tutuksuz yargılandığı davada ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan indirim de uygulanarak 8 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

Kaza, 15 Ağustos 2021'de, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi Ardıç mevkisinde meydana geldi. Eren Bodur yönetimindeki 35 HA 7705 plakalı çift kabinli kamyonet, kontrolden çıkıp, evin bahçe kapısına çarparak takla attı. Kazada Selin Kabakçı yaşamını yitirirken, Bodur’un da aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan, yapılan kontrolde 0.68 promil alkollü olduğu belirlenen Bodur, tutuklandı. Bodur, bir süre sonra tahliye edildi. Soruşturmanın ardından kaza sırasında alkollü olan ve 5 kişilik kamyonete 13 kişiyi bindiren Bodur hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' ve 'birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından dava açıldı.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nden gelen raporda, Eren Bodur'un seyir halindeyken yola gereken düzeyde dikkatini vermediği, sağa dönüş manevrası yapacağı olay yeri kavşağa yaklaştığında aracının teknik özellikleri ve mevcut yükünü dikkate alarak hızını uygun düzeye düşürüp seyrini yol içinde kalacak şekilde sürdürmeye yeterli özeni göstermediği belirtildi. Bodur’un kavşağa süratli girdikten sonra sevk-idare hatasıyla kontrolünü kaybettiği, kamyonetinin kasa kısmında tehlike arz edecek şekilde yolcu da taşıdığı olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile asli derecede kusurlu olduğuna vurgu yapıldı.

SELİN VE DİĞER YARALILAR ALT DÜZEYDE TALİ KUSURLU

Raporda, Selin Kabakçı ve diğer mağdurların kamyonetin kasa kısmında kendi can güvenlikleri açısından tehlike arz edecek şekilde yolculuk yapmakla birlikte her biri kendi ölüm ve yaralanması üzerinde dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı ile alt düzeyde tali derecede kusurlu olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan sanığın, kaza saatinde 0,68 promil alkollü çıktığı da raporda yer aldı. Geçen duruşmada savcı, Bodur hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' ve 'birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından ceza istedi.

Tutuksuz sanığın yargılanmasına bugün İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Eren Bodur, taraf avukatları ve mağdurlardan bazıları katıldı. Duruşmada söz alan mağdur avukatları, sanığın üst hadden cezalandırılması talebinde bulundu. İddia makamı, esas hakkında mütalaasını tekrar etti. Esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık avukatı, kazada mağdurların tali kusurlu olduğunu belirtip alt sınırdan ceza istedi. Son sözü sorulan sanık Bodur ise "Çok pişmanım keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Son sözüm ise çok üzgünüm" dedi.

Savunmaların ardından heyet, kararını açıkladı. Eren Bodur, ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 9 yıl 9 ay 18 gün hapse çarptırılırken, iyi hal indirimiyle ceza, 8 yıl 2 aya çevrildi. Sanığın ehliyetine 3 yıl el konuldu.