Sellerde ölü sayısı 77'ye yükseldi

Karadeniz bölgesinde yaşanan selde ölü sayısı arttı. AFAD'ın verdiği bilgiye göre ölü sayısının 77'ye yükseldi

AFAD yaptığı açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür." dedi.

KASTAMONU'DA 26 KAYIP İHBARI

Kastamonu'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde kayıp ihbarı sayısının 26 olduğu açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamada; sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da 1 olmak üzere 77 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34'tür" denildi.