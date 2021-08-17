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Sellerde ölü sayısı 77'ye yükseldi

Karadeniz bölgesinde yaşanan selde ölü sayısı arttı. AFAD'ın verdiği bilgiye göre ölü sayısının 77'ye yükseldi

Sellerde ölü sayısı 77'ye yükseldi
17 Ağustos 2021 Salı 14:49

AFAD yaptığı açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle 77 vatandaşımız (62 Kastamonu, 14 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız  hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34’tür." dedi.

KASTAMONU'DA 26 KAYIP İHBARI

Kastamonu'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde kayıp ihbarı sayısının 26 olduğu açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamada; sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da 1 olmak üzere 77 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Vefat eden vatandaşlarımızdan 14'ünün kimlik belirleme çalışması devam etmektedir. 7 vatandaşımız  hastanelerde tedavi altındadır. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı 34'tür" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sel #sel ölüm sayısı #kastamonu sel #sinop sel #bartın sel #sel ölüm
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