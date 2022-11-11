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'Sen kimsin lan' diye bağırarak öğrencisinin boğazını sıktı!

11 Kasım 2022 Cuma 10:00

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde öğretmen Oğuzhan S.'nin bir öğrencinin boğazını sıkıp, bağırdığı anlar kameraya yansıdı. Tepki çeken görüntüler sonrası Oğuzhan S. açığa alındı.

Olay, Şahinbey ilçesindeki Şehit Sinan Akdemir İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni Oğuzhan S., derste bir öğrencinin boğazını sıkıp, bağırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Şahinbey ilçesinde bazı yayın organları ve sosyal medya hesapları üzerinde yayınlanan sınıf içerisindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmen ile ilgili ivedi bir şekilde incelemeler başlatılmış, şahıs hakkın soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #öğrenci #öğretmen şiddet #okul
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