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Serçeyi kalp masajı ile hayata döndürdü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde iş yeri sahibi, hareketsiz halde bulduğu serçeyi kalp masajı yaptıktan sonra doğaya bıraktı

14 Eylül 2022 Çarşamba 13:30

Ardeşen Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan Enes Bayrakoğlu, bir serçenin iş yeri duvarına çarparak düştüğünü fark etti.

Yerde hareketsiz yatan kuşun yanına giden Bayrakoğlu, serçeye bir süre kalp masajı yaptı.

Enes Bayrakoğlu, gazetecilere, "Parmağımla kalp masajı yapmaya başladım. Epey mücadele verdim. Sonra kuş kendine geldi. Su verdim, elimin içine aldım. Biraz çırpınıyordu. Biraz bekledikten sonra doğaya bıraktım. O an yaşadığım sevinç ve mutluluk bambaşkaydı." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #serçe #kalp masajı #rize
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