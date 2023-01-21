Sermaye Piyasası Kurulu 57 kişi alacak

Sermaye Piyasası Kurulu, 57 personel alımı yapacağını duyurdu

Sermaye Piyasası Kurulu 57 kişi alacak
21 Ocak 2023 Cumartesi 11:23

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 18 Memur, 10 Koruma ve Güvenlik Memuru, 6 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 5 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 15 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır. 

İlan için başvurular 23 Ocak'ta başlayacak olup 6 Şubat 2023 tarihine kadar sürecektir.


İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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