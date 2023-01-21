Sermaye Piyasası Kurulu 57 kişi alacak

Sermaye Piyasası Kurulu, 57 personel alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 18 Memur, 10 Koruma ve Güvenlik Memuru, 6 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 5 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 15 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

İlan için başvurular 23 Ocak'ta başlayacak olup 6 Şubat 2023 tarihine kadar sürecektir.



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