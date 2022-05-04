'Sessiz İstila' kısa filmini sunan Hande Karacasu gözaltına alındı

Türkiye'deki sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri konu alan "Sessiz İstila" isimli kısa filmle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. EGM'den yapılan açıklamada, mültecilerle ilgili bazı bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan siyasal iletişimci ve spiker Hande Karacasu Sakarya'da gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle eden kısa film ve provokatif paylaşımlarda bulunan bir hesapla ilgili harekete geçti.

SAKARYA'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Egm'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında, Youtube'de "Sessiz İstila" başlıklı kısa filmin yayınlandığı belirlenerek video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen Hande Karacasu'nun Sakarya'da yakalandığı bildirildi.