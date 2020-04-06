Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, bu süreçte yerel basına gerekli desteğin sağlanamadığını belirterek, "Yerel Basın ile ilgili iktidar hiç bir önlem almadı.

2019'da resmi ilan alan 100'den fazla günlük gazete kapanmıştı. Bu süreçte iktidar yerel basına yönelik önemli bir adım atmazsa, yerel yönetimler sahip çıkmazsa kapanmalar artarak devam edecektir. Anadolu basınının sorun ve taleplerine sessiz kalmayın, habersiz kalmayın" dedi. Parti ayrımı gözetmeksizin başta sosyal demokrat belediyeler olarak tüm belediyelerin de yerel basına destek vermesi gerektiğinin altını çizen Sertel, insanların yaşatılmaya çalışıldığı bu süreçte sektörlerin de yaşatılması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Ekonomik paket açıklanmalı

Krizin sektör üzerindeki etkilerinin daha da derinleşmesine müsaade etmeden, medya kuruluşları kapanmadan, işten çıkarmalar başlamadan önlemler alınması gerektiğini ifade eden Atila Sertel, şunları söyledi: "Anadolu Basını ilan ve reklamlarla ayakta duran bir sektör. Özellikle Basın İlan Kurumu üzerinden alınan resmi ilanlar özellikle yerel gazeteler için can suyu niteliğinde. Alınan tedbirler kapsamında uzun bir süre icra ve ihale ilanları, duyuruları yayınlanmayacak. Önemli ölçüde azalmış olan resmi ilanlar daha da azalacak. Özel işletmeler de reklam kısıtlamasına gidecek. Bu durum zaten zor durumda olan Anadolu Basınını daha da zora sokacak. Basın meslek örgütlerinin yardım çığlığına çok geç olmadan kulak verilmeli ve sektöre yönelik geniş çaplı bir ekonomik paket açıklanmalıdır. Parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyeler de kentlerinin gözü, kulağı, sesi olan yerel basına yönelik destekleyici adımlar atmalıdır."

Ayakta kalsınlar

Basın İlan Kurumu tarafından alınan tedbirlerin önemli ancak yeterli olmadığını dile getiren Sertel, "Basın İlan Kurumu ilk etapta bir adım attı ancak gerisi gelmedi. Salgının ekonomik etkileri giderek derinleşirken hükümet ve Basın İlan Kurumu Anadolu basınının feryadına seyirci kalıyor. Basın meslek örgütleri ve bizler ilk etapta uyardık. Üç ay uydu kirası almayın dedik ama umursamadılar. 2019'da resmi ilan alan 100'den fazla günlük gazete kapandı. Yüzlerce çalışan işsiz kaldı. Bu süreçte gerekli tedbirler alınmazsa üzülerek söylüyorum kapanmalar ve işten çıkarmalar daha da artacaktır. Hükümet basın meslek örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinlemeli çözüm için adım atmalıdır. Öte yandan yerel basının belediyeler tarafından da desteklenmesi, çok önemli. Belediyelerin de halkın sorunlarını çözmeye yönelik çaba harcıyor. Özellikle CHP'li belediyeler engellemelere rağmen halk için var güçleriyle uğraşıyorlar. Ancak 'basın için ne yapılır' takdirlerine sunmak lazım. Ben hükümetten hiç bir olumlu katkı geleceğini sanmıyorum. Yerel basının ayakta kalması zorlaşıyordu bu kriz ortamı nedeniyle, daha da zorlaştı. Diliyorum ki ayakta kalsınlar" diye konuştu.