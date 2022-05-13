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Sevgililer köprüden atladı: Kadın öldü, erkek kurtarıldı!

Sevgililer köprüden atladı: Kadın öldü, erkek kurtarıldı!
13 Mayıs 2022 Cuma 08:49

Adana'da sevgili oldukları öğrenilen 53 yaşındaki Tuncay K. ile 47 yaşındaki Sonay T. birlikte köprüden Seyhan Barajı'na atladılar. Tuncay K. o sırada oradan geçen ekiplerin desteği ile kurtarılırken, Sonay T. ise hayatını kaybetti

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana geldi. Otomobil ile köprüye gelen ve sevgili oldukları ileri sürülen Tuncay K. ile Sonay T., iddiaya göre birlikte Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Sonay T., kısa sürede boğulurken, Tuncay K. ise çırpınıp, yardım çığlıkları atmaya başladı.

Bu sırada köprüden geçen ve yol kenarında camları açık otomobili fark eden polis ekibi, aracı incelemek için durdu. Ekip aracından iner inmez yardım çığlıklarını duyup, göle bakan polisler, bir kadının su üstünde hareketsiz yattığını, bir erkeğin ise suda çırpındığını gördü. Polis ekibinin durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve dalgıç polisler sevk edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin halata bağlayıp, suya attığı can simitlerine tutunan Tuncay K., kıyıya çekilerek kurtarıldı. Ambulansta ilk muayenesi yapılan Tuncay K., daha sonra hastaneye kaldırıldı. Sonay T.'nin cansız bedeni ise dalgıç polislerce çıkartıldı. Yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #intihar girişimi #seyhan barajı #köprüden atladılar
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