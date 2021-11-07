ASTRONOTLAR TUVALETSİZ KALDI
ASTRONOTLAR TUVALETSİZ KALDI
0
BUCASPOR'DA İLGİNÇ OLAY!
BUCASPOR'DA İLGİNÇ OLAY!
0
İZMİR'DE TUNÇ ÇAĞINA AİT...
İZMİR'DE TUNÇ ÇAĞINA AİT...
0
KASIMDA DENİZ KEYFİ
KASIMDA DENİZ KEYFİ
0

'Sevgilimi vurdum, polise haber verin' dedikten sonra...

Antalya'da tartıştığı Ayşegül Sert'i (45) tabancayla öldürüp, aradığı apartman görevlisine "Sevgilimi vurdum, ben de intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra aynı silahla başına ateş eden Sadullah Gültürk (68), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi

'Sevgilimi vurdum, polise haber verin' dedikten sonra...
07 Kasım 2021 Pazar 13:12

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. PTT'den emekli Sadullah Gültürk, Ayşegül Sert ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Sadullah Gültürk, ruhsatlı tabancasıyla Ayşegül Sert'i sırtından vurduktan sonra apartman görevlisini aradı. "Sevgilimi vurdum, kendi başıma da ateş edip intihar edeceğim. Polise haber verin" dedikten sonra telefonu kapatan Sadullah Gültürk, aynı tabancayla başına ateş etti.

KAPI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Ayşegül Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Sadullah Gültürk ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sert'in cenazesi ise morga götürüldü. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sadullah Gültürk, dün gece yarısı yaşamını yitirdi. Gültürk'ün cenazesi, otopsi işlemi için morga götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #sevgilisini öldürdü #kadın cinayeti
Önceki Haber
Astronotlar tuvaletsiz kaldı!
Sonraki Haber
İçinde farklı şekiller bulunan ağaçlardan koleksiyon yaptı
İşten çıkartılınca yangın çıkardı
İşten çıkartılınca yangın çıkardı
0
İndirim izdihamı! Polis müdahale etmek zorunda kaldı
İndirim izdihamı! Polis müdahale etmek zorunda kaldı
0
Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi personel alacak
0
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 kişi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 kişi alacak
0
Erdoğan'dan yeni atamalar ve görevden almalar
Erdoğan'dan yeni atamalar ve görevden almalar
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.