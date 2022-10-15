Sevgilisini öldürdü, çöp toplama merkezine attı!

Elazığ'da Nadir Üstün (41), tartıştığı sevgilisi Hüsniye Keskinbaş'ı (29) öldürdükten sonra cesedini çöp toplama merkezinin yakınına attı. Kamera görüntülerinden belirlenen Üstün ile yardım ettiği öne sürülen Ö.D. yakalandı. Üstün, tutuklandı.

Olay, gece Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Çöp toplama merkezi yakınında hareketsiz yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede kadının, Tekirdağ'dan birkaç gün önce Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesindeki JASAT, kamera kayıtlarını inceleyip, 4 saatlik çalışma sonunda belirlediği Nadir Üstün ile Ö.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Nadir Üstün, sorgusunda sevgilisi Hüsniye Keskinbaş'ı aralarında çıkan tartışma nedeniyle öldürüp, cansız bedenini de aracın bagajında çöp toplama merkezi yakınına getirerek, bıraktığını itiraf etti. Üstün ve Ö.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üstün, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.