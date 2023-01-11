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Sevgilisini öldürdü, kendini astı!

Tekirdağ’da, Baver Gözetir (26), tartıştığı sevgilisi Aysun Ahnas’ı (24), bıçakla öldürdükten sonra, kendisini iple asarak intihar etti

Sevgilisini öldürdü, kendini astı!
11 Ocak 2023 Çarşamba 09:52

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Aysun Ahnas’tan bir süredir haber alamayan yakınları polise başvurdu. İhbar üzerine Ahnas’ın evine giden polis ekipleri, zilini çaldıkları kapı açılmayınca yakınlarından yardım istedi. Ahnas’ın yakınlarından temin edilen anahtarla daireye giren polis, Aysun Ahnas’ı, yerde kanlar içinde sevgilisi olduğu belirtilen Baver Gözetir’i de iple asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahnas ve Gözetir’in öldükleri belirlendi.

Polis, Baver Gözetir’in, Aysun Ahnas’ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini asarak yaşamına son verdiğini değerlendiriyor. Polis ve savcılık incelemesinden sonra 2 kişinin cesetleri Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kadın cinayeti #intihar
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