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Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü 13 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
07 Temmuz 2022 Perşembe 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Şeyh Edebali Üniversitesi  birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 05/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arasında yapılacaktır.(mesai saatleri içinde başvurular alınacak olup bayram tatilinde başvuru alınmayacaktır.)

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