Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü 13 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Şeyh Edebali Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 05/07/2022 - 29/07/2022 tarihleri arasında yapılacaktır.(mesai saatleri içinde başvurular alınacak olup bayram tatilinde başvuru alınmayacaktır.)

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