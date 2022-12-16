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SGK 30 kişi alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 30 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

SGK 30 kişi alacak
16 Aralık 2022 Cuma 10:30

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 30 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

İlan için başvurular, e-Devlet kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 19.12.2022-30.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular elektronik ortam dışında kabul edilmeyecektir.

İlanın detayları için tıklayınız.

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