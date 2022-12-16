SGK 30 kişi alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 30 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 30 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.
İlan için başvurular, e-Devlet kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 19.12.2022-30.12.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular elektronik ortam dışında kabul edilmeyecektir.
İlanın detayları için tıklayınız.