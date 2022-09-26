SGK 341 personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 341 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 25.10.2020 (Ön Lisans) - 22.11.2020 (Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek için KPSS (B) grubu puanı esas alınmak üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 171 destek personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi, 9 teknisyen ve 102 büro personeli olmak üzere toplam 341 sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 7 Ekim 2022 tarihinde son bulacaktır.



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