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SGK'dan EYT'lilere duyuru: Yasal olarak mümkün değil!

SGK'dan EYT'lilere duyuru: Yasal olarak mümkün değil!
29 Aralık 2022 Perşembe 15:08

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK), emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin, "Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde, aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır" açıklamasını yaptı.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'liler ile ilgili açıklamalarda bulunduğu ve bu kapsamdaki kişiler için yaş şartı aranmayacağını ifade ettiği hatırlatılarak, "Söz konusu düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sgk #eyt #haber
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