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SGK'dan EYT'lileri rahatlatacak adım!

SGK'dan EYT'lileri rahatlatacak adım!
30 Aralık 2022 Cuma 10:52

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu nedeniyle yarın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri'nin açık olacağını duyurdu.

SGK'den yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31 Aralık 2022 günü (Cumartesi) 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #eyt #sgk #haber
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