SGK Meslek Kodları Nedir?

Ülkemizde işsiz kişi sayısı oldukça fazladır. Bu durumun ana nedenlerinden biri olarak ise çalışmasına karşın hakkında herhangi bir sigorta temin edemeyen birey sayısının çok olması gösterilmektedir.

SGK meslek kodu uygulaması ile birlikte uzun zamandan bu yana bahsedilen sorunların ortadan kaldırılması için çalışmaktadır. Uygulamanın ilk olarak 2012 yılında hayata geçirildiği bilinmektedir. Sistem gereğince her meslek için ayrı bir kod belirlenmektedir. Bir gerçektir ki ülkemizdeki meslek aralıkları çok fazladır. Bu nedene bağlı olarak kodların belirlenmesi ve tüm meslek alanlarında uygulanabilmesi aşamalar halinde yapılan işlemlerden biri olarak isminden söz ettirmektedir.

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SGK Meslek Kodları Ne Demek?

SGK meslek kodu nedir için verilen en kısa yanıtlardan biri kayıt dışı işçi çalışmasının önünü kesecek olan bir uygulama olarak açıklanmaktadır. Hayata geçirilen uygulama aynı zamanda işçilerin haklarının korunması açısından da bir yenilik bulundurmaktadır. Çünkü kayıt dışı olarak meslek hayatına devam eden kişilerin büyük bir bölümü prim ya da genel maaş alımı gibi alanlarda büyük sıkıntılar çekmektedir. SGK meslek kodları oluşturulan sisteme girilmesi ile birlikte işçi takiplerini de işverenlerin takiplerini de eskiye oranla daha kolay hale getirecektir. Böylelikle ülkemizde çalıştığı mesleğe en uygun ödemeyi alma garantisi kişilere verilmiş olacaktır. Sisteme göre hareket etmeyen işverenlerin belli yaptırımları ve cezaları göze almaları da gerekecektir.

SGK Meslek Kodları Ne İşe Yarar?

SGK meslek kodu işlevi açısından genel manada çalışanları korumaktadır. Belirtildiği üzere mesleklerin içeriklerine ve sağladıkları faydalara göre para ve prim almaları şarttır. Kodlar ödemelerin otomatik olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Böylelikle işçilerin hakları devlet gözetiminde koruma altına alınmış olacaktır. SGK meslek kodu uygulamasında hatalı kod girişleri yapan işverenlerin olduğu da bir gerçektir. Bilerek yapılan hatalı girişlerle birlikte daha az ödeme yapmak ana amaçlardan biri olarak gösterilmektedir. Fakat hukuki düzenlemeler kapsamında hatalı beyanlar para cezaları ile karşılık bulmaktadır. Bu neden yüzünden işverenlerin ya da bu alanda yetkili olan kişilerin kod girişleri konusunda hassasiyet göstermeleri ceza ödemeleri yapma gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır.