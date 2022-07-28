SGK Teşvik Hizmeti Nedir?

İşsizliğin azaltılması amacıyla yapılan SGK teşvikleri işçi ve işverenlere pek çok konuda destek sağlar

SGK teşvik ile ilgili önemli olan kısım belirli koşulların eksiksiz biçimde yerine getirilmesidir. İşverenlerin hem mevcut çalışanları hem de işe yeni başlayacak personelleri için yararlanabileceği bu teşvikler, firmalara birçok çözüm sunmaktadır. Şirketlerin tasarruf geliri elde edebilmesine yardımcı olan SGK teşvik imkanlarından en iyi şekilde yararlanabilmek için çalışmaların profesyoneller tarafından yapılması gerekir. SGK teşvik analizleri doğru şekilde tamamlanan iş yerleri, farklı opsiyonların değerlendirilmesi sonucunda maksimum tasarruf elde edebilir.

Sigorta Teşvikleri Neden Önemlidir?



SGK Teşviki nedir sorusunun yanıtını pek çok işveren merak etmektedir. İşverenler ve işçiler açısından son derece önemli olan SGK teşvikleri tasarrufu artırmaya yönelik çözümler sunar. Mevcutta çalıştırdığınız personelle ilgili tüm analizler uzmanlar tarafından yapıldıktan sonra maksimum miktarda verim elde etmeniz sağlanır. Güncel olarak almadığınız SGK teşvikleri için gerekli analizler yapılır ve sürecin iyileşmesi için çözüm yolları aranır. Güncelde teşvik alıyorsanız bu teşviklerin verimliliği yeniden hesaplanır ve teşvik tutarının artması için yeni çalışmalar yapılır.

SGK Teşvikleri için gerekli çalışmaların yapılması, detaylı analizlerin ve raporların birleşmesi sonucunda ortaya çıkar. İşe yeni alacağınız personellerin bu teşvikler için uygunluğu kontrol edilir ve gelirinizin ilk aşamada artması bu sayede mümkün olur. Teşvik sürecinin başarılı olması sürdürülebilir olması ile doğru orantılıdır. Yıllar boyunca düzenli şekilde takip ve kontrol edilen teşvikler işletmeniz için en yüksek faydayı sağlar.

SGK Teşvik Hizmetinin İçeriğinde Neler Var?



● İşe Giriş / Çıkış Raporları

● Tahakkuk Raporları

● Müfredat Kartı

● Borç ve Emanet Sorgulama Hizmeti

● SGK Menülerine Otomatik Erişim

● Engelli Personel Sorgulama

● Hatalı Teşvik Sorgulama

● Şifre Güvenliği

● Toplu SGK e- Bildirge Şifre Değiştirme

● Cari ay xml Hatalarının Tespiti

● SGK Aktif Sigortalı Listeleme

SGK Teşvikiyle Ne Kadar Tasarruf Sağlarım?

Başarılı bir SGK Teşvik Yönetimi sayesinde, ağustos ayı verilerine göre, sadece tek bir personelden yıllık olarak en az 12 bin 036 TL, en fazla 90 bin 270 TL tasarruf etmeniz mümkündür. İşyerinizdeki verimin artmasına da yardımcı olan SGK Teşvikleri hem işveren hem de personel açısından son derece önemlidir. Bu teşvikler sayesinde işletmelerin hacmi büyüyebilir ve sonucunda istihdam artar. Maliyet kalemlerinin en alta çekilmesi sonucunda kazancın artması da sağlanır. Bu sayede gelir kaybı yaşayan ve popülerliği azalan sektörlerde canlanma sağlanabilir. Etkin iş gücünü harekete geçirme konusunda SGK tarafından desteklenen işletmeler ve işçiler teşvikleri her sene yenileyerek sürdürülebilir bir programa sahip olabilir.

Yeni istihdam destekleri arasında sayılan ve artık birçok şirket tarafından bilinen SGK teşvik, değişken şartlara bağlı olsa da iyi bir analiz sonucunda yönetilen teşvik süreci, mutlaka şirketinizin lehine olur. SGK tarafından açıklanan genelge ile açıkça belirlenen şartları sağlayan işveren ve işçiler bu teşviklerden kolaylıkla yararlanabilir. Siz de şirketiniz için teşvik paketlerinden nasıl ve ne koşullarda yararlanacağınızı öğrenmek için İNKA’nın uzman kadrosuna güvenebilirsiniz.

Yasal prosedürlere uygun olarak tamamen size ve işletmenize özel olarak hazırlanan destek analizinden yararlanmanız süreci doğru yönetmenize yardımcı olur. Sürecin doğru yönetilmesi de kazancınızın artması bakımından oldukça önemlidir. Siz de danışmanlık tecrübesiyle etkili bir teşvik hizmeti veren İNKA İK’nın uzman kadrosundan SGK teşvik yönetimi ile ilgili destek almak istiyorsanız hemen iletişime geçebilirsiniz. SGK teşviklerinden yararlanma sürecinde aklınıza takılan tüm konular için İNKA İK uzmanlığından yardım alabilir, şirketinizin verimliliğini artırmaya yönelik önemli adımlar atabilirsiniz.