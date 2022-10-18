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Sıcak hava balonu sert iniş yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sıcak hava balonu sert iniş yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
18 Ekim 2022 Salı 11:15

Nevşehir'de sıcak hava balonu, rüzgar nedeni ile sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada 2 turist hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Kavak beldesinde meydana geldi. Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, ilk belirlemelere göre rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yaptı. Bu sırada balondaki turistlerden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yeri mevkinden bu sabah 07.25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, ilimiz merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken, İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #nevşehir #sıcak hava balonu #haber #kaza #ölüm
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