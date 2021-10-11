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Sıcaklık 30 derece olunca... Plajlar yaz gibi

Antalya'da ekim ayında ağustos manzarası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte sahiller, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Antalyalılar da güneşli havanın tadını Konyaaltı Sahili'nde çıkardı

Sıcaklık 30 derece olunca... Plajlar yaz gibi
11 Ekim 2021 Pazartesi 14:41

Kentte bugün hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü. Sahil ve plajlar yerli ve yabancı turistlerle doldu. Boş yer bulmakta zorlanan turistler, şezlong ve şemsiye olmayan halk plajlarına gitti. Ekim güneşi altında bronzlaşmak isteyenler, saatlerce kumsala ve şezlonglara uzandı. Turistler çocuklarıyla denize girdi, kumsalda oyun oynamayı da ihmal etmedi. Yabancıların yanı sıra Antalyalılar da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kimisi bisiklet sürüp spor yaparken, kimisi de denize girdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #antalya sahil #konyaaltı sahili
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