Şiddetle suçlanan koca: Cani değilim

Antalya'da geçtiğimiz günlerde şiddetle suçlanan koca Kenan Özveren kendisini savundu

Olay Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde geçtiğimiz 15 Ocak günü gerçekleşti. Alınan bilgiye göre saat 23.00 sıralarında Kenan Özveren ve eşi T.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.Ö., elindeki telefonda yer alan KADES programının yardım butonuna bastı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

T.Ö., polislere eşinden şiddet gördüğünü, evde tüfek olduğunu söyledi. Bunun üzerine çelik yeleklerini giyen ekipler, çevrede de önlem aldı.



UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI

Polis ekipleri Kenan Özveren'in kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. 1 saatin sonunda Özveren kapıyı polislere açtı. Polisler evde bulunan ruhsatlığı tüfeğe el koyarken, emniyete götürülen Özveren'e de 1 ay uzaklaştırma cezası verildi ve Özveren serbest bırakıldı.

ORTADA ŞİDDET YOK

Konuyla ilgili açıklama yapan koca Kenan Özveren, eşine şiddet uygulamadığını, eşinin psikolojik sorunları olduğunu iddia etti. Eşi KADES'i aradığında kendisinin de cep telefonu ile o anı görüntülediğini anlatan Özveren, masumiyetinin telefon kayıtlarında olduğunu anlattı.

Özveren şunları söyledi: "Eşimle o gün tartıştık. Kendisi üstüme geldi. Hakaret içerikli sözler söyledi. Ben hiçbir şekilde eşime şiddet uygulamadım. O gün de KADES uygulamasına bastıktan sonra üzerime saldırdı. 'İmdat' diye bağırmaya başladı. Ben de o esnada hepsini kayıt altına aldım. Ben cani değilim. Karaciğer nakli olan 2 çocuğum var. Ben onlar için mücadele ediyorum. Ben karımı dövecek ve incitecek kadar cani değilim. Karımın telefonda bana attığı hakaret içerikli mesajlar da duruyor. Ben bunları da savcılık ve gerekli yerlere ulaştırarak suç duyurunda bulunacağım."

ÇOCUKLARI AÇ BIRAKIYOR

Eşinin psiklojik sorunları olduğunu ve hastaneye gitmediğini belirten Özveren, eşinin ilaç kullandığında iyi olduğunu ancak ilacı bıraktığında kafasında kendi kendine bir şeyler kurduğunu söyledi. Eşinin çocuklarını da aç bıraktığını iddia eden Özveren, ailesinin de bunu bildiğini ileri sürdü.

'ÇOCUKLARIM DA ŞAHİT'

Eşinin KADES butonuna bastığı an ile telefonuyla çektiği görüntülerin saatinin aynı olduğuna dikkat çeken Kenan Özveren, “Bu görüntüler ile karımın KADES butonuna bastığı anlar karşılaştırılabilir. Karımın hiçbir şekilde bir yerinde darp izi yoktur. Karım sinirlendi üzerime saldırdı. Bu olaydan sonra da bayıldı. Ben ayılmasını sağladım, kafasını duvara vurmaya çalışıyordu ben elimi altına koydum. Çocuklarım da buna şahittir" diye konuştu.

Yaşanan olaydan sonra 1 ay uzaklaştırma aldığını belirten Özveren, “Şu an arabada yatıyorum. Üzerimdeki kıyafetler de hala aynı. Çocuklarım da karımla birlikte evde kalıyor. Ben onların güvende olduğunu düşünmüyorum" dedi.

KADES uygulamasıyla polisten yardım isteyen T.Ö'nün görüntüleri kocası Kenan Özveren'in cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde, Kenan Özveren eşine 'Ağzımı burnumu da kırdı de. Kendine iyice zarar ver. Şikayetçi olacağım senden. Git buradan' derken, T.Ö.'nün de Özveren'in elindeki telefonu almaya çalıştığı görüldü. Tartışmada kadının 'Telefonu al' diye bağırması da dikkat çekti.