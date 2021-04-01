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Sigara içenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; sigarayı bırakmak isteyenlere, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ilaçlar ücretsiz verilecek

Sigara içenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı!
01 Nisan 2021 Perşembe 09:19

Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sağlık Bakanlığınca temin edilecek ilaçlardan ücretsiz yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 4736 sayılı Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.

Etiketler; #erdoğan #sigarayı bırakma #resmi gazete #cumhurbaşkanı #sigara
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