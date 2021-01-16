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Sigara içmeye çıktığı balkondan düşerek öldü

Manavgat'ta sigara içmek için balkona çıkan bir kişi 4. kattaki evinin balkonundan düşerek öldü

Sigara içmeye çıktığı balkondan düşerek öldü
16 Ocak 2021 Cumartesi 12:22

Olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. 

Alınan bilgiye göre 62 yaşındaki Asker Altun, sigara içmek için eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı dördüncü kattaki evinin balkonuna çıktı. Altun saat 02.00 sıralarında çıktığı balkonda dengesini kaybetti ve aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Altun'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Altun'un yakınları, bir sorununun olmadığını, sigara içerken dengesinin kaybederek düşmüş olabileceğini iddia etti. Olay ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #manavgat #balkondan düşme
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