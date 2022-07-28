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Sigara tartışmasında babasını öldürdü

Konya'da A.E.B. (16), sigara içme meselesi nedeniyle tartıştığı babası Ahmet Bıyıklı'yı (35) tabancayla vurarak öldürdü

Sigara tartışmasında babasını öldürdü
28 Temmuz 2022 Perşembe 08:49

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Rüstem Şirvani Sokakta meydana geldi. Ahmet Bıyıklı, iddiaya göre, evde oturdukları sırada sigara içme meselesi nedeniyle oğlu A.E.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.B., babasına tabancayla ateş etti. A.E.B. olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan baba Bıyıklı ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Bıyıklı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan A.E.B. ise kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #konya #cinayet #babasını öldürdü #sigara
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