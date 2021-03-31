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Siğil ameliyatında şok ölüm!

Beşiktaş'ta siğil ameliyatı olmak için gittiği hastanede operasyon sırasında fenalaştığı öne sürülen polis memuru Vedat Tuğrul, nakledildiği Bakırköy'deki hastanede hayatını kaybetti

Siğil ameliyatında şok ölüm!
31 Mart 2021 Çarşamba 12:43

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü Beşiktaş Levent'te bulunan bir estetik cerrahi hastanesinde meydana geldi.  İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Vedat Tuğrul (30) genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için hastanenin dermatoloji servisine gitti. Ameliyata alınan Tuğrul, işlem esnasında fenalaştı.

Doktorlar, fenalaşan polis memurunu Bakırköy'de bulunan hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru Vedat Tuğrul hayatını kaybetti.


SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Tuğrul'un ölümünün ardından hastaneye gelen polis ekipleri, durumu cumhuriyet savcılığına bildirdi. Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, Tuğrul'un ölümünde doktor hatası olup olmadığı anlaşılması için soruşturma başlatıldı. Polis memurunun cenazesi ise ailesinin yaşadığı Muş'a gönderildi.


HASTANEDEN AÇIKLAMA

Polisin ölümüyle ilgili Bakırköy'deki hastaneden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Vedat Tuğrul, özel muayenehanesi olan bir plastik cerraha meme bölgesindeki yağ dokusu fazlalığı ve genital siğiller nedeni ile başvurmuştur. Plastik cerrah dış merkezde, memeye liposuciton (yağ alma) , penis bölgesine yağ enjeksiyonu ve siğil alma operasyonu gerçekleştirmiştir. Özellikle belirtmek isteriz ki hasta dermatoloji bölümü dahil hiçbir polikliniğimizde herhangi bir tedavi almamıştır" denildi. Açıklamada, "Özel muayenehanesi olan bir plastik cerrah tarafından dış merkezde gerçekleştirilen operasyonun sonunda hastanın uyanma aşamasında solunum sıkıntısı, kalp ritminde bozulma yaşanmış, genel durumu kötüleşen hastaya acil müdahaleler başlanmış ve sonrasında hastanemizin yoğun bakım ünitesine sevki gerçekleşmiştir. 29 Mart'ta saat 17.15 'te hastanın kurumumuza acilden girişi yapılmış, tomografileri çekilerek yoğun bakım ünitemize yatışı gerçekleştirilmiştir. Hasta geldiğinde şuuru kapalı olup, yoğun kalp ve solunum desteği verilmek üzere yaşam ünitesine bağlanmıştır ve gerekli tedaviler başlamıştır. Takiplerinde kalbi yeniden duran hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 22.55'te yaşamını yitirmiştir" bilgileri yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #siğil #polis ölüm #polis siğil ölüm #vedat tuğrul
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