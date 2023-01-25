Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıktan personel alımı yapacağını duyurdu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu personel alacak
25 Ocak 2023 Çarşamba 10:52

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “2 Avukat”, “7 Memur”, “4 Sekreter”, “4 Hizmetli” ve “ 4 Şoför” kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre personel alınacaktır. Giriş sınavı; “Avukat”, “Memur”, “Sekreter” ve “Hizmetli” kadroları için sözlü sınav şeklinde, “Şoför” kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.

İlan için başvurular 24 Şubat 2023 tarihinde son bulacaktır.

İlanın detayları için tıklayınız.

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