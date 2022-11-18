ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜ!
ÜRKÜTEN GÖRÜNTÜ!
0
TWITTER'DA İSTİFA DALGASI!
TWITTER'DA İSTİFA DALGASI!
0
İNANILMAZ GÖRÜNTÜ!
İNANILMAZ GÖRÜNTÜ!
0
MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ
MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ
0

Siirt Üniversitesi işçi alacak

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü işçi alımı yapacağını duyurdu

Siirt Üniversitesi işçi alacak
18 Kasım 2022 Cuma 11:30

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Siirt Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilanda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) https://www.iskur.gov.tr// adresinden ulaşılabilir. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 21/11/2022-25/11/2022 tarihleri arasında elektronik olarak kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.


İlanla ilgili ayrıntılar için tıklayınız.

Önceki Haber
Kayseri Üniversitesi 31 kişi alacak
Sonraki Haber
İzmir'de arabalı vapur ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
Kayseri Üniversitesi 31 kişi alacak
Kayseri Üniversitesi 31 kişi alacak
0
Selçuklu Belediyesi memur alacak
Selçuklu Belediyesi memur alacak
0
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fahiş fiyatlı ürün satanlara büyük ceza!
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fahiş fiyatlı ürün satanlara büyük ceza!
0
Taksim patlamasında 17 kişi tutuklandı! Albashır, Marmara Cezaevi'ne götürüldü
Taksim patlamasında 17 kişi tutuklandı! Albashır, Marmara Cezaevi'ne götürüldü
0
"6'lı masayı terk et" diyen Erdoğan'a Akşener'den yanıt geldi!
"6'lı masayı terk et" diyen Erdoğan'a Akşener'den yanıt geldi!
0
Acı haber geldi! 1 asker şehit oldu!
Acı haber geldi! 1 asker şehit oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.