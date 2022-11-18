Siirt Üniversitesi işçi alacak

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü işçi alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Siirt Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilanda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) https://www.iskur.gov.tr// adresinden ulaşılabilir. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 21/11/2022-25/11/2022 tarihleri arasında elektronik olarak kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.



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