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Siirt Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü, 31 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Siirt Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
08 Kasım 2022 Salı 11:52

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Siirt Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın adaylar arasından 1 Veteriner Hekim, 1 Bilgisayar Teknisyeni, 1 Sağlık Teknikeri, (Tıbbi Görüntüleme) 1 Elektrik Teknikeri, 1 Sıhhi Tesisat Teknikeri, 1 Laborant, 1 Büro Personeli, 2 Destek Personeli, (Temizlik Görevlisi) 16 Destek Personeli, (Hayvan Bakıcısı) ve 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 31  (otuz bir) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 22 Kasım 2022 olarak açıklanmıştır.

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