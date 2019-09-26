Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege'yi salladı

İstanbul genelinde hissedilen deprem meydana geldi.

Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege'yi salladı
26 Eylül 2019 Perşembe 15:12

Kocaeli'de vatandaşlar sokağa çıktı

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli’de de korkuya neden oldu. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerini terk edip, sokaklara çıktı. Öğrenciler öğretmenleri tarafından okul bahçelerine alındı. Veliler okullara gidip, çocuklarını aldı. Kamu kuruluşunda işlem yaptıran vatandaşlar ile çalışanlar da panik içerisinde kendilerini dışarı attı. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Sakarya ve Düzce'de de hissedildi

Deprem, Sakarya ve Düzce'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar sokaklara döküldü. Ev ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarını arayarak bilgi almaya çalıştı. Depremin korkusunu yaşayan vatandaşlar bir süre dışarıda bekledi.İsmini vermek isteyen bir vatandaş, "Önce başımız döndü sandık. İş yerimizde eşyalar sallanınca deprem olduğunu anladık. Kendimizi dışarı attık" dedi.

Bursa'da panik yaşandı

İstanbul genelinde hissedilen deprem meydana geldi. Deprem, Bursa'da da korku ve paniğe neden oldu. Evlerinde bulunan vatandaşlar, korku içinde dışarı çıktı. Bir süre kent genelinde telefon hatları kesildi. Kentteki tüm okullardaki öğrenciler, tedbir amaçlı binalardan tahliye edildi. Veliler, çocuklarını almak için okullara geldi.


 


 


 

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