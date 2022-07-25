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Şimdi de Kırıkkale'de! 14 kişi sudan zehirlendi

Bolu'dan sonra şimdi de Kırıkkale'de içtikleri sudan zehirlenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Şimdi de Kırıkkale'de! 14 kişi sudan zehirlendi
25 Temmuz 2022 Pazartesi 08:35

Karakeçili ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan aynı aileden Mustafa (63), Ayşe (35), Aleyna (13), Adile (12), Saliha (18), Elif (8), Mehmet (33), Salih (23), Meryem (25), Emine (18), Fevziye (14) Şemse (17), Yusuf (21) ve Sera Aldeniz (16) şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Yüksek İhtisas, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Karakeçili ilçe Devlet hastanelerine başvurdu. Karakeçili İlçe Devlet Hastanesine başvuran 7 kişi daha sonra il merkezindeki hastanelere sevk edildi. İlk belirlemelere göre içtikleri sudan zehirlendikleri düşünülen 6’sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı. Zehirlenme vakasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da da 130 kişi içtikleri sudan zehirlenmiş, bunlardan 1'i ise hayatını kaybetmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırıkkale #su #zehirlenme
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