Simit LPG Tankı ve LPG Regülatörü

Büyüyen otomobil endüstrisi, araç sayısının artması, akaryakıt fiyatlarının artması ve artan karbon salınımını azaltma ihtiyacı tüketicileri alternatif yakıt sistemlerini kullanmaya yöneltiyor.

LPG, araca uygun bileşenler yerleştirilerek araçlar için alternatif yakıt sistemi olarak kullanılabilir. LPG tankları da bunlardan biridir. Araçlarda LPG depolamak için kullanılır. LPG tankının fiyatı, simit ya da silindir olmasına ve tankın büyüklüğüne göre değişmektedir. LPG tankları, aracın bagajında ​​yer almaktadır.

Bir LPG tankının fiyatı; markasına, simit lpg tankı veya silindir lpg tankı olmasına ve kaç litre yakıt tuttuğuna göre değişir. LPG tankınızı herhangi bir yetkili LPG tesisatçı servisine düzenli olarak kontrol ettirebilir ve 10 yıl sonra LPG tankını değiştirebilirsiniz.

BRC Türkiye LPG Regülatörü

LPG regülatörü, sıvı LPG'yi aracın LPG deposundan gaza dönüştürmek için kullanılır. Regülatör, motor suyunun sıcaklığını kullanır. Sıvı LPG'nin buharlaşmasından sonra gaz fazı diyaframdan geçerek karbüratöre veya enjektörlere iletilir.

LPG deposundaki basınçlı LPG'nin basıncını düşürdüğü için lpg regülatörü adı verilen bu parça, LPG'yi buharlaştırdığı için buharlaştırıcı da denmektedir. LPG dönüşüm sisteminde regülatör bulunmasının nedeni, motorun daha yüksek basınçlarda ve daha düşük sıcaklıklarda LPG ile çalışamamasıdır.



LPG Regülatörü Nasıl Çalışılır?

LPG regülatörünün iki farklı işlevi olduğu için çalışma prensibini iki kısımda ele almak gerekir. Basınç düşürme görevleri için LPG regülatörleri, diğer regülatörlerle aynı prensipte çalışır. Bunun için yüksek basınç hattında LPG tankından çıkan sıkıştırılmış sıvı LPG'nin basıncını düşüren vida bulunmaktadır. Vidanın açılma seviyesi akış hızını ayarlar.

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Tesisat teknikleri, müşteri memnuniyeti, kalifiye çalışanlar ve teknolojiye uygun şirketler gibi konuları diğer tüm tesisat şirketlerinden daha fazla araştırdık. BRC Türkiye olarak bu alanlardaki gelişmeleri takip etmeye ve bunları müşterilerimiz için yararlı materyallere dönüştürmek için uyarlamaya çalışıyoruz. "Bahane değil, çözüm sunuyoruz.’’ Yapmaya çalıştığımız şeyin sanıldığından daha zor olduğunu biliyoruz. Aynı anda birçok farklı firmada önemli projeler üzerinde çalışırken farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Onları çözemezsek, nasıl düzelteceğimize odaklanırız. Bu yüzden bu projeleri sunarken "bahaneler" yerine "çözümler" sunuyoruz.