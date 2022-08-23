Simitçi çocuğun bu videosu izleyenleri duygulandırdı

Simitçi çocuğun yaptığı şey sosyal medyada gündeme oturdu. Küçük çocuk bir sokakta karşılaştığı aç köpeğe simidini bölerek verdi. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Simitçi bir çocuğum sokaktaki aç köpeğe simidi bölerek verdiği anlar, izleyenlerin duygulanmasına neden oldu.

Video "Merhamet diyorum öyle her yüreğe nasip olmaz. Parayla alınmaz, parayla satılmaz" denilerek paylaşıldı.

Videoya, "Nedense merhametli, iyi yürekli insanlar hep acı yokluk çekiyor, Yüreği güzel merhametli çocuğum, Merhameti güzel çocuğum ya kurban olayım o güzel yüreğine merhameti verene" şeklinde yorumlar yapıldı.