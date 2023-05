Sinan Oğan kararını açıkladı, 'Erdoğan' dedi

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yaklaşık 2.8 milyon oy alan Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda hangi ittifakın adayına destek vereceğini açıkladı. Oğan, "İkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeğe davet ediyorum" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olan Sinan Oğan, basın açıklaması yaptı. Oğan, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nde istikrarın temelinde parlamento ve cumhurbaşkanlığının aynı ittifak yönetiminde olmasının önemine işaret etti. Oğan, "Millet İttifakı, 20 yıldır iktidarda olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş, geleceğe dair tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamış, her şeyden önemlisi parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar faktörünü ıskalamıştır. Bize yönelik 'pazarlık' iddialarını ileri sürenlerin bizi tanımadıkları çok net ortadadır. Biz hiçbir zeminde pazarlık yapmadık, kimseden bir görev talep etmedik. Bizim yaklaşımımız tamamıyla ilkeler çerçevesinde olmuştur" dedi.

'SIĞINMACILAR KONUSUNDA TAKVİM OLUŞMUŞTUR'

Oğan, Atatürkçü ve milliyetçi ilkeler ve inancının her zaman siyasette rehberi olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk Milleti’nin bekası, refahı ve bölünmez bütünlüğü siyasetimizin temellerini teşkil etmiştir. Kararımız şahsımıza değil milletimize yönelik kazanımlar temelinde olmuştur. Bu çerçevede her türlü terör örgütlerine (PKK, FETÖ, Hizbullah vs.) karşı kesintisiz, istikrarlı ve kararlı bir mücadele devam ettirilecektir. Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi olan sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde artık bir takvim mevcuttur ve bu takvim en kısa zamanda işlemeye başlayacaktır. Ülkemizdeki sığınmacıların bir takvim çerçevesinde ülkelerine güven içerisinde geri gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır. Sınırlarımızdan kaçak geçişlerin önlenmesi için tedbirler en üst seviyeye çıkarılacaktır. Anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği ve Madde 66’da yer alan Türklüğün Anayasa’dan çıkarılma girişiminin karşısında ortak anlayış birliğinin mevcudiyeti görülmüştür. Türkiye’nin hem kökleriyle yeniden buluşması hem de kardeşleriyle yeni bir küresel güç merkezi oluşturulması bakımından tarihi bir adım olarak kurulan Türk Devletleri Teşkilatı’nın, her alanda geliştirilmesi ve güçlendirilmesi sağlanacaktır" ifadesini kullandı.

'TALEPTE BULUNMADAN KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ İFADE ETTİK'

Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur cumhurbaşkanı seçimi sürecinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Herhangi bir pazarlık, angajman, taahhüt belirtmeksizin, herhangi bir talepte bulunmaksızın, ilkelerimizi, savunduğumuz değerleri, kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Her iki aday ile de bütün konuşma ve görüşmelerimiz devlet adamına yakışır şekilde, karşılıklı nezaket ve saygı çerçevesinde gerçekleşmiştir. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. Bu müzakere ve istişareler ve tabandan gelen mesajlar sonucunda ikinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi beyan ediyorum. Bize ilk turda oy veren seçmenlerimizi de ikinci turda Sayın Erdoğan'ı desteklemeğe davet ediyorum. Bu kararımızı alırken her türlü istişareyi yaptığımızı, kararımızın ülkemiz ve milletimiz için en doğru karar olduğuna inandığımız için bu yönde karar aldığımızın bilinmesinde fayda var. Atatürkçü ve milliyetçi ilkelerimiz çerçevesinde hiçbir kişisel beklenti içerisinde olmadan aldığımız bu kararın Yüce Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize hayırlı olmasını diliyorum."