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Sinan Oğan kararını açıkladı

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yaklaşık 2.8 milyon oy alan Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda hangi ittifakın adayına destek vereceğini açıkladı. Oğan, ikinci turda seçmenlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeye davet etti

Sinan Oğan kararını açıkladı
22 Mayıs 2023 Pazartesi 17:13

Sinan Oğan'ın açıklamalarından satır başları:

14 Mayıs 2023 seçimlerinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri öngördüğümüz gibi 2.tura kalmıştır. Türk milliyetçilerin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu seçime girdik. Biz bu çalışmayı 3 yıldır sürdürüyorduk. Normal şartlarda bizim almayı beklediğimiz oy oranı yüzde 9 oranındaydı.

Cumhuriyetle hesaplaşma tezleri tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Millet ittifakı 20 yıldır iktidarda olan cumhur ittifakı karşısında parlemento çoğunluğunu sağlayamamıştır. Biz pazarlık yapmadık. 28 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimleri kritik bir öneme sahiptir.

Millet İttifakı 20 yıldır iktidar olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş, geleceğe dair tarafımızı ikna edememiştir. İstikrar faktörünü ıskalamıştır. Biz hiçbir zeminde pazarlık yapmadık. Müzakereler aşağıdaki ilkeler çerçevsinde neticelemiştir. Her türlü terör örgütüne kesintisiz, istikrarlı bir mücadele devam ettirilecektir. Sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde artık bir takvim mevcuttur. Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde ülkelerine gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır. Kaçak geçişlerin önlenmesi için tedbirler en üst seviyeye çıkarılacaktır.

28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. İkinci turda seçimde nasıl bir tutum alınması noktasında tabanımız, ittifak bileşenleriyle müzakereler yaptık. Her iki adayla görüşmede bizim kamuoyunca bilinen önceliklerimizi müzakere ettik. Herhangi bir pazarlık, taahhüt belirtmeksizin kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. 

Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sinan oğan #14 Mayıs #cumhurbaşkanlığı seçimleri
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