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Sınav hizmetleri uzmanı alınacak

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, 7 sınav hizmetleri uzmanı alımı yapacağını açıkladı

Sınav hizmetleri uzmanı alınacak
12 Mart 2022 Cumartesi 12:36

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Anadolu Üniversitesi, boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) Fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 ve 7/15754 sayılı Kararname ile belirlenen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 maddesinin c fıkrası gereğince 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ve her bir pozisyon için 10 katı aday arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya konularak gerçekleştirilecek (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)  yazılı ve sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 (yedi)  Sınav Hizmetleri Uzmanı alınacaktır. 


Başvurular, elektronik ortamda 14.03.2022/28.03.2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Anadolu Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.


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