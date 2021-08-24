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Sınavsız 2. üniversite  için kayıtlar başlıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin 2002 yılında hayata geçirdiği sınavsız İkinci Üniversite, hayalleri bir diplomaya sığmayanlar için ön lisans ve lisans programlarına sınavsız başvurarak kayıt olma imkânı tanıyor

Sınavsız 2. üniversite  için kayıtlar başlıyor
24 Ağustos 2021 Salı 11:21

İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve önlisans programlarına başvurabilirken önlisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da önlisans programlarına başvurabiliyor. 2021-2022 öğretim yılı İkinci Üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos Pazartesi günü başlayıp 8 Ekim Cuma günü sona erecek.
Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için İkinci Üniversite, 5’i yeni açılmış olan 41 önlisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuyor. Bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek önlisans programları Bilgisayar Programcılığı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği iken yeni açılan lisans programları ise Görsel İletişim Tasarımı, İktisat (İngilizce) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) oldu.

İkinci Üniversite'ye kayıt yaptırmak isteyen adayların https://aoskayit.anadolu.edu.tr  adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması gerekiyor. İkinci Üniversite hakkında detaylı bilgi 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden yahut http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ web sitesinden alınabilir.

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