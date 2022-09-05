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Sınavsız 2. üniversite kayıtları devam ediyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından sunulan “İkinci Üniversite” programlarına giriş sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri, 17 Ekim günü sonuna kadar çevrimiçi (online) internet ortamında yapılmaya devam edecek

Sınavsız 2. üniversite kayıtları devam ediyor
05 Eylül 2022 Pazartesi 12:29

İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir ön lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar bu kapsamdaki ön lisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar ise yine İkinci Üniversite kapsamında yer alan ön lisans veya lisans programlarından birine giriş sınavı olmaksızın kayıt yaptırabiliyor.

Basılı kitaplarını dijitale taşıyan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Anadolum eKampüs Öğrenme Yönetim Sistemiyle öğrencilerine diledikleri yerde, zamanda ve cihazla öğrenmelerini sürdürme olanağı tanıyor. Öğrenciler, cep telefonu, tablet ya da bilgisayar ile e-kampüs platformunda video, örnek soru, pdf, canlı ders gibi farklı öğrenme malzemeleri ile kendi öğrenme tarzıyla ve hızında derslerine hazırlanabiliyor.
İkinci Üniversite programlarına çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgilere "ikinciuniversite.anadolu.edu.tr" web adresinden erişilebilir.

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