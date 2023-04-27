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Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

- Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarındaki oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek- Trakya'da Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de oy kullanabilecek

Sınır kapılarında oy verme işlemi başladı
27 Nisan 2023 Perşembe 08:22

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek.

Kapıkule'ye giriş, çıkış ve gar olmak üzere 3, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarına ise 1'er sandık kuruldu.

Bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son genel seçimde Türkiye genelinde en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdiği kişilerden oluşan yurt dışı sandık kurulları sınır kapılarındaki oy verme alanlarındaki yerlerini aldı.

Sınır kapılarındaki oy verme işlemi 24 saat esasıyla gerçekleşecek ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'da sona erecek.

- Sınır kapılarında kimler ve nasıl oy kullanılacak?

Gümrükte oy kullanmak isteyen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen, sınır kapılarında belirlenen perona gelerek oy kullanmak istediğini bildirecek.

Sandık kurulu başkanı, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinden seçmenin, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığını kontrol edecek, kayıtlı ise oy kullanıp kullanmadığını sorgulayacak.

Oy kullanmadığı anlaşılan seçmen, sandık kurulu mührüyle mühürlenmiş oy pusulası ve zarfıyla mührü alarak, kapalı oy verme yerine gidecek ve oyunu kullanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kapıkule #seçim2023 #yurt dışı
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