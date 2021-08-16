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Sinop'taki sel felaketinde ölü sayısı arttı!

Sinop'ta etkili olan sel nedeniyle ölenlerin sayısı arttı. AFAD, bölgede bir kişinin daha cesedine ulaşıldığının ve ölü sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı

Sinop'taki sel felaketinde ölü sayısı arttı!
16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:53

Sinop’ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, “Yaşanan sel nedeniyle 71 vatandaşımız (60 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Sinop ve Kastamonu’da, kayıp ihbarı sayısı 47’dir” denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sinop #sinop ölü sayısı #sinop sel ölüm #ayancık sel ölüm
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