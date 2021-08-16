Sinop'taki sel felaketinde ölü sayısı arttı!

Sinop'ta etkili olan sel nedeniyle ölenlerin sayısı arttı. AFAD, bölgede bir kişinin daha cesedine ulaşıldığının ve ölü sayısının 10'a yükseldiğini açıkladı

Sinop’ta etkili olan şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada, “Yaşanan sel nedeniyle 71 vatandaşımız (60 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Sinop ve Kastamonu’da, kayıp ihbarı sayısı 47’dir” denildi.

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