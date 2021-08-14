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Sinop'taki selde ölü sayısı 7'ye yükseldi

Sinop’un Ayancık ilçesinde etkili olan selde bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece bölgede ölen sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Öte yandan altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. 526 afetzedenin helikopterlerle alındığı kentte, hasar tespit çalışmaları sürüyor

Sinop'taki selde ölü sayısı 7'ye yükseldi
14 Ağustos 2021 Cumartesi 14:34

Sinop Ayancık'ta, 10 Ağustos’ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Mahsur kalanlar, helikopterlerle güvenli bölgelere sevk edildi. Ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ile yollar çöktü; su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.

SEL TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Ayancık’ta balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan temizlik çalışması bugün de sürüyor. Çok sayıda ekip, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar, yıkanıyor. Ev ve iş yerlerine dolan sular, tahliye ediliyor. Bölgede yürütülen çalışmalarla 526 afetzede, 2 helikopterle tahliye edildi. Kentte hasar tespit çalışmaları ile yol ve enerji nakil hatlarında onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Sel bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait helikopterler ile çalışmalara da devam ediliyor. Ekipler, mahsur kalanları kurtarmanın yanı sıra helikopterle yüksek kesimdekilere erzak yardımları ulaştırıyor.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sinop sel #ayancık sel #sel ölüm #ölü sayısı sel
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