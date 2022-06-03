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Sinop Üniversitesi 35 kişi alacak

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü 35 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Sinop Üniversitesi 35 kişi alacak
03 Haziran 2022 Cuma 09:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sinop Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci  maddesindeki,  Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 


 Başvurular;  02.06.2022  -  16.06.2022  tarihleri mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

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