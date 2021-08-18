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Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü 26 öğretim üyesi alımı yapacaklarını açıkladı

Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alacak
18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sinop Üniversitesi birimlerine 2547  sayılı  Kanun  ve  bu  Kanuna  dayanılarak  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca  yayınlanan  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Sinop  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Ölçütleri  Yönergesi  uyarınca  Öğretim  Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

 

18 Ağustos tarihinde yayınlanan ilan için başvurular ise 15 gün sürecek.


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