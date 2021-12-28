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Sinop Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Sinop Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
28 Aralık 2021 Salı 10:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sinop Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

 

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde ilgili birimlere https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan için başvurular 10 Ocak 2022'ye kadar sürecektir.


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