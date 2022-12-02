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Şirket aracında intihar etti!

İstanbul Kağıthane'de Deniz B., isimli kişi, şirket aracı ile geldiği Seyrantepe'de kafasına silahla ateş ederek intihar etti

Şirket aracında intihar etti!
02 Aralık 2022 Cuma 10:15

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Gökdeniz Sokak'ta meydana geldi. Çalıştığı iş yerine ait 06 CJY 580 plakalı otomobille sokağa gelen ve otomobili park eden Deniz B. bir süre otomobilde oturduktan sonra, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla kafasına ateş açarak intihar etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Deniz B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin otomobilde yaptığı çalışmaların ardından Deniz B.'nin cansız bedeni Seyrantepe Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #intihar #haber #kağıthane
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