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Şırnak'ta korkunç kaza! 4 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Şırnak'ta, TIR ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı

Şırnak'ta korkunç kaza! 4 kişi öldü, 2 kişi yaralı
19 Aralık 2022 Pazartesi 14:04

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kadir Çapın yönetimindeki 34 GR 3413 plakalı tır, İnci köyü mevkisinde Orhan Bayram idaresindeki 27 AIL 003 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Bayram, Nurettin ve Zafer Üstev ile Melik Kırmızıgül yaşamını yitirdi, tır sürücüsü Kadir Çapın ve Nursait Edis yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #kaza #ölüm
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