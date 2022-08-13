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Şırnak Üniversitesi 18 kişi alacak

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü 4/B sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 18 personel alımı yapacak

Şırnak Üniversitesi 18 kişi alacak
13 Ağustos 2022 Cumartesi 08:57

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Şırnak Üniversitesinin Şırnak İl Merkez birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 18 (On Sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.


İlan için başvurular 26 Ağustos 2022 tarihinde son bulacaktır.


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