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Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi alımı
07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Şırnak Üniversitesi, ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” uyarınca Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır.

 


İlan için 30 Nisan 2022 tarihinde başlayan başvurular 16 Mayıs 2022 tarihinde son bulacaktır.


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