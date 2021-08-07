Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Şırnak Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” uyarınca Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi ise 20 Ağustos 2021 olarak açıklanmıştır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ