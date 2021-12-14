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Şırnak Üniversitesi personel alacak

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 12 kişi alacağını açıkladı

Şırnak Üniversitesi personel alacak
14 Aralık 2021 Salı 09:48

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Şırnak Üniversitesi'ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 13 Aralık 2021 ile 27 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.


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